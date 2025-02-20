Мужчинам указали на проявляющиеся при посещении туалета болезни

Уролог Ерамышев: Частое мочеиспускание может указывать на диабет и инфекции

Любые проблемы с мочеиспусканием у мужчин указывают на серьезные проблемы со здоровьем, предупредил уролог высшей категории Олег Ерамышев. Какие именно болезни проявляются при посещении туалета, он рассказал изданию «Доктор Питер».

Ерамышев предупредил, что частое мочеиспускание, особенно в ночное время, может быть признаком сахарного диабета, аденомы простаты и таких инфекций мочеполовой системы, как цистит и уретрит. В то же время слабое или затрудненное мочеиспускание возможно при развитии рака простаты, острого простатита и аденомы простаты.

Как отметил уролог, боль и жжение при посещении туалета характерны для цистита, уретрита, простатита и инфекций, передающихся половым путем, — гонореи, трихомониаза и хламидиоза. Насторожиться, по словам врача, стоит и при появлении крови в моче. Он объяснил, что этот симптом может указывать на заболевания почек, камни в почках, рак мочевого пузыря или предстательной железы.

Не менее опасно и изменение цвета и запаха мочи, продолжил Ерамышев. По его словам, темная моча свидетельствует о проблемах с печенью, мутная, с осадком резким аммиачным запахом — об инфекции или воспалительном процессе. При диабете моча становится слишком светлой, а при развитии рака мочевого пузыря появляется гнилостный запах.

Ранее сообщалось, что россиянину удалили из мочевого пузыря огромный камень, о котором он даже не подозревал из-за отсутствия каких-либо симптомов. По словам клинического ординатора Корнилия Воробьева, мужчина лечился от аденомы простаты, из-за которой испытывал трудности с мочеиспусканием.