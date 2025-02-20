Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:17, 20 февраля 2025Из жизни

На севере Европы неожиданно нашли уникальный древнеримский шлем

Daily Express: В Дании впервые нашли древнеримский шлем IV века
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Vejle Museums

В Дании археологи неожиданно обнаружили исключительно редкий древнеримский шлем. Об этом пишет Daily Express.

Два нащечника древнего шлема нашли при раскопках в области Центральная Ютландия. Находка такого рода сделана в стране впервые. Римские шлемы вообще редки для севера Европы. Ранее их находили только на юге Швеции.

Первоначально археологи нашли два листа железа, каждый размером с ладонь, и не могли понять, что это. Однако после сканирования стало ясно, что это нащечники железного шлема, изготовленного древнеримскими мастерами. Его датировали IV веком. На том же месте откопали наконечники копий, мечи, кольчуги и фрагменты шлема — всего более 100 артефактов.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
Кто нашел, берет себе Золото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
Кто нашел, берет себеЗолото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
28 апреля 2016

Исследователи считают, что шлем мог принадлежать представителю воинской элиты одного из местных племен. «Надеемся, что дальнейшие исследования покажут, использовалось ли это снаряжение местными воинами или оно было военной добычей, отобранной у поверженных врагов», — заявили археологи.

Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов арестовала трех мужчин, подозреваемых в краже древнего шлема Коцофенешти. Уникальный исторический артефакт был похищен из музея 25 января.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ведут тяжелые бои после пересечения границы с Украиной в Курской области. С бойцами поговорил Путин

      Пресс-конференцию Зеленского и Келлога отменили по инициативе США

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» оголила грудь на камеру

      Российский губернатор ответил на слухи о своей смерти

      В Белом доме заявили о разочаровании Трампа действиями Зеленского

      Илон Маск сообщил о планах выхода США из программы МКС

      Картина с побежденными русскими воинами в здании Духовного управления мусульман рассердила военкоров. Что известно о скандале?

      В Германии призвали предотвратить большую войну в Европе

      Маск назвал игнорирование Зеленского правильным

      Иранские военные восхитились полетом российского истребителя пятого поколения Су-57Э

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше