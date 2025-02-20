На севере Европы неожиданно нашли уникальный древнеримский шлем

Daily Express: В Дании впервые нашли древнеримский шлем IV века

В Дании археологи неожиданно обнаружили исключительно редкий древнеримский шлем. Об этом пишет Daily Express.

Два нащечника древнего шлема нашли при раскопках в области Центральная Ютландия. Находка такого рода сделана в стране впервые. Римские шлемы вообще редки для севера Европы. Ранее их находили только на юге Швеции.

Первоначально археологи нашли два листа железа, каждый размером с ладонь, и не могли понять, что это. Однако после сканирования стало ясно, что это нащечники железного шлема, изготовленного древнеримскими мастерами. Его датировали IV веком. На том же месте откопали наконечники копий, мечи, кольчуги и фрагменты шлема — всего более 100 артефактов.

Исследователи считают, что шлем мог принадлежать представителю воинской элиты одного из местных племен. «Надеемся, что дальнейшие исследования покажут, использовалось ли это снаряжение местными воинами или оно было военной добычей, отобранной у поверженных врагов», — заявили археологи.

Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов арестовала трех мужчин, подозреваемых в краже древнего шлема Коцофенешти. Уникальный исторический артефакт был похищен из музея 25 января.