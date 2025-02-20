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11:52, 20 февраля 2025Экономика

Набиуллина опровергла еще один слух о цифровом рубле

Набиуллина: Россиянам не придется ходить в МФЦ и отказываться от цифрового рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина развеяла слух о способе отказа от цифрового рубля. Ее процитировало ТАСС.

Глава регулятора объяснила, что россиянам не придется отправляться в МФЦ и там отказываться от использования этого платежного инструмента. Информацию о том, что потребуется оформлять какой-то специальный отказ, она назвала «полной глупостью».

«Люди сами будут решать, хотят они этим пользоваться или не хотят пользоваться. Как и сейчас они решают, чем им пользоваться, наличными или безналичными», — подчеркнула руководитель ЦБ.

Ранее Банк России сообщил, что мошенники начали тиражировать в Сети комментарии разного рода псевдоэкспертов по поводу цифрового рубля. По словам директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной, жителей РФ не будут принуждать к использованию цифрового рубля. Кроме того, у этого инструмента не будет срока давности и человек сможет расходовать эти деньги тогда, когда пожелает.

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