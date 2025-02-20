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11:41, 20 февраля 2025Экономика

Набиуллина заявила о необходимости личной ответственности сотрудников банков

ЦБ: Сотрудники банков в России должны лично отвечать за мошеннические операции
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Для сотрудников банков, допустивших мошеннические операции, необходимо вводить персональную ответственность. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

В кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах» глава ЦБ заявила, что менеджер банка должен лично отвечать за борьбу с обманом граждан.

«Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за антифрод-процедуры», — пояснила она.

В рамках форума Набиуллина также пообещала, что с октября 2025 года российские банки обяжут внедрить в приложения «спецкнопку» для жалоб на мошеннические действия. Это необходимо, чтобы пострадавшим не приходилось идти в кредитную организацию и писать там заявление. Вместо этого они смогут подать его сразу в приложении и там же получить нужную справку для обращения в полицию.

По словам главы ЦБ, помимо школьников и студентов рискуют быть вовлеченными в деятельность по выводу и обналичиванию средств, полученных преступным путем, закредитованные и безработные россияне — граждане, которые пытаются найти быстрый заработок.

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