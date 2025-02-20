Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:26, 20 февраля 2025Из жизни

Названы лучшие российские крепленые и сладкие вина

«Винный гид России» назвал «Кагор Тамани» одним из лучших крепленых вин страны
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Эксперты «Винного гида России» назвали самые качественные сладкие и крепленые вина страны. Об этом со ссылкой на Роскачество сообщает РБК.

Лучшими марочными винами эксперты признали «Токай Массандра», «Массандра Пино Гри» и «Массандра. Каберне Екатерины Десертное» с ЗГУ «Крым». Лучшими ординарными креплеными винами стали «Коктебель. Мускат янтарный. Десертный», «Кагор Тамани» (ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров») и
«Порто Солнечной Долины» (ЗГУ «Крым»).

Лучшим сладким вином, по мнению Роскачества, стало белое вино Aroma, произведенное на винодельне «Криница» из сорта винограда «пти мансен». Эксперты также отметили вина «Усадьба Дивноморское Мускат Оттонель» с ЗНМП «Дивноморское» и «Два Сердца Пти Мансенг».

Согласно «Винному гиду России», качественных крепленых и ликерных вин в России производится совсем немного. В 2024 году объем производства крепленых вин составил 11 миллионов литров. Олеся Латышева, руководитель «Винного гида России», пояснила, что основные типы крепленых вин — это кагоры, портвейны, херес и мадера. По ее словам, «технология производства этих четырех наиболее популярных типов вина жестко нормирована», поэтому на рынке сейчас нет «портвейна», который производят с нарушением технологий или из фруктового сырья.

Материалы по теме:
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020
«Нас называют панками виноделия» Санкциям назло: как в России всего за 20 лет появились свои вина, виски и коньяк
«Нас называют панками виноделия»Санкциям назло: как в России всего за 20 лет появились свои вина, виски и коньяк
8 июня 2022

Ранее винный эксперт торговой сети «Перекресток» Ярославна Сиверцева назвала любимые вина россиян из разных регионов. По словам Сиверцевой, северные регионы страны отдают предпочтение красным винам, а южные сделали выбор в пользу белых.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ накапливают войска у российской границы. Они могут готовиться к прорыву в Курской и Брянской областях

      YouTube оштрафовали в России

      Российские войска сбили украинский истребитель

      В самолете с россиянами на борту произошла разгерметизация во время полета

      Названы последствия нападок Зеленского на Трампа

      Самолет разбился в российском регионе. Появились первые кадры с места крушения

      Улучшение отношений между Россией и США объяснили

      Останки бывшего мэра Самары Тархова помогут следователям найти преступника

      Безопасность стального пикапа Tesla оценили

      Россиянин разорвал баннер к 80-летию Победы и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше