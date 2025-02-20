Пассажирам потерпевшего крушение в Торонто самолета выплатят по 2 миллиона рублей

Пассажирам потерпевшего крушение в Канаде самолета выплатят по 30 тысяч долларов

Пассажирам самолета Delta Air Lines, потерпевшего крушение в Торонто, Канада, выплатят по 30 тысяч долларов (более двух миллионов рублей) каждому. Об этом сообщает NBC News.

Как люди могут получить эти деньги, издание не уточняет. Однако известно, что если все 76 пассажиров воспользуются предложением авиакомпании, ей придется выложить в общей сложности около 2,3 миллиона долларов (более 207 миллионов рублей).

Самолет Bombardier CRJ-900 совершил жесткую посадку в Торонто при сильном ветре и метели, перевернулся кверху шасси и лишился крыла. На борту было 80 человек, всем удалось выжить. При этом пострадали от 15 до 18 человек. Инцидент сняли на видео пилоты другого лайнера из кабины.

