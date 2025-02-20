Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:29, 20 февраля 2025Путешествия

Пассажирам потерпевшего крушение в Торонто самолета выплатят по 2 миллиона рублей

Пассажирам потерпевшего крушение в Канаде самолета выплатят по 30 тысяч долларов
Алина Черненко

Фото: TSB / Handout / Reuters

Пассажирам самолета Delta Air Lines, потерпевшего крушение в Торонто, Канада, выплатят по 30 тысяч долларов (более двух миллионов рублей) каждому. Об этом сообщает NBC News.

Как люди могут получить эти деньги, издание не уточняет. Однако известно, что если все 76 пассажиров воспользуются предложением авиакомпании, ей придется выложить в общей сложности около 2,3 миллиона долларов (более 207 миллионов рублей).

Самолет Bombardier CRJ-900 совершил жесткую посадку в Торонто при сильном ветре и метели, перевернулся кверху шасси и лишился крыла. На борту было 80 человек, всем удалось выжить. При этом пострадали от 15 до 18 человек. Инцидент сняли на видео пилоты другого лайнера из кабины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бразилия отвергла просьбу Шольца продать оружие Украине. Страна выступила против расправ над россиянами

      Глава МИД Украины рассказал о встрече со спецпосланником Трампа

      Россиянин создал бесплатный пункт обогрева для туристов в горах и был оштрафован

      Поцеловавший футболистку экс-глава федерации футбола Испании избежал тюремного срока

      В США выступили против использования формулировки «агрессор» в адрес России

      Офис Зеленского провел переговоры с правительством Великобритании

      В «Ростехе» рассказали о поражении «Бабы-Яги» ВСУ российским «Корнетом»

      Дело возбудили в отношении сбившего на полном ходу женщину и подростка пьяного россиянина

      Российские школьники толпой избили подростка за слитые учителю фото

      Канье Уэст выпустит фильм про жену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше