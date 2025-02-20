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15:31, 20 февраля 2025Из жизни

Подросток вколол себе воду с останками бабочки и столкнулся с жуткими последствиями

В Бразилии подросток вколол себе воду, смешанную с останками бабочки, и умер
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

В городе Планалту, Бразилия, врачи не смогли спасти 14-летнего мальчика, который сделал себе подозрительную инъекцию и столкнулся с жуткими последствиями. Об этом сообщает Diario de Nordeste.

Странности в поведении подростка Дави Нунес Морейра заметил его отец. Он обратил внимание, что мальчик начал хромать. Тот объяснил, что якобы просто ушиб ногу во время игры. Однако через какое-то время у Морейра началась рвота, и семья отвезла его в больницу.

Во время обследования подросток признался врачам, что на самом деле не ушиб ногу, а вколол в нее воду, смешанную с останками раздавленной бабочки. Из-за этого у него наступил септический шок. Когда Морейра не стало, его отец нашел под его подушкой шприц, который тот использовал для инъекции.

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Директор Зоологического музея Университета Сан-Паулу профессор Марсело Дуарте отметил, что в бабочках содержатся токсичные вещества. Однако, по его словам, их концентрация недостаточна, чтобы серьезно навредить человеку. Семья Морейры ждет результатов вскрытия.

Как пишет Daily Mail, предполагается, что мальчик узнал об инъекции бабочкой в интернете. Некоторые пользователи сети делали такую инъекцию в качестве челленджа.

Ранее сообщалось, что врач-анестезиолог из Китая решил помочь своей подруге вылечить бессонницу инъекциями анестетика и ошибся с дозой. Осознав содеянное, он признался во всем полиции.

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