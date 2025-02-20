Популярная рэперша снялась полуобнаженной в откровенной позе для журнала

Популярная американская рэп-исполнительница и автор песен Джейла Джаймия Хикмон, более известная под псевдонимом Doechii, в откровенной позе снялась для нью-йоркского журнала The Cut. Соответствующий материал доступен на сайте издания.

26-летняя знаменитость предстала на одном из кадров с согнутыми в коленях и разведенными в стороны ногами в бежевых сетчатых чулках. Также она надела пышный красный наряд с широким декольте до талии, которое обнажало ее грудь. Соски звезда прикрыла золотистыми пэстисами.

Кроме того, исполнительницу, получившую в текущем году «Грэмми» за лучший рэп-альбом, запечатлели топлес в черных легинсах.

Ранее в феврале рэперша Megan Thee Stallion снялась в бикини в честь 30-летия.