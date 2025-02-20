Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:45, 20 февраля 2025Бывший СССР

Посол России в Армении попал в ДТП

Посол России в Армении Сергей Копыркин попал в ДТП
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Посол России в Армении Сергей Копыркин попал в ДТП в Ереване. Об этом сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале.

Также пострадал водитель дипломата. Мужчины получили легкие травмы, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Telegram-канал Shot выяснил, что причиной аварии стал гололед, образовавшийся на улицах армянской столицы.

В марте 2023 года служебный автобус кабинета министров Армении попал в ДТП. В результате аварии были госпитализированы 11 человек, трое пострадавших попали в реанимацию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Картина с побежденными русскими воинами в здании Духовного управления мусульман рассердила военкоров. Что известно о скандале?

      Маск оценил заявления Зеленского о пропавших миллиардах

      Малкин раскрыл подробности ужина с Овечкиным

      Российские автомобили Tenet впервые сняли на фото

      Макрон заявил о нежелании отправлять войска на Украину «завтра»

      В США утвержден новый глава ФБР

      Лавров рассказал об использовании западного оружия террористами по всему миру

      Депутат Рады опровергла остановку продажи оружия Украине со стороны США

      Илон Маск «нашел» пропавшие деньги для Украины

      Трамп позвонил сборной США по хоккею

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше