Посол России в Армении попал в ДТП

Посол России в Армении Сергей Копыркин попал в ДТП

Посол России в Армении Сергей Копыркин попал в ДТП в Ереване. Об этом сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале.

Также пострадал водитель дипломата. Мужчины получили легкие травмы, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Telegram-канал Shot выяснил, что причиной аварии стал гололед, образовавшийся на улицах армянской столицы.

В марте 2023 года служебный автобус кабинета министров Армении попал в ДТП. В результате аварии были госпитализированы 11 человек, трое пострадавших попали в реанимацию.