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11:21, 20 февраля 2025Экономика

Поставки немецкого пива в Россию упали до минимума

Евростат: В декабре 2024-го поставки пива из Германии в РФ упали до минимума
Вячеслав Агапов

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

В декабре 2024-го поставки пива из Германии в Россию упали до минимума с апреля 2022 года. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, в денежном выражении продажи немецкого пива снизились в 1,7 раза, до 4,7 миллиона евро (432 миллионов рублей). Хуже показатели были только в июне 2022 года — 4,3 миллиона евро (395 миллионов рублей).

Германия — не единственная страна, чей напиток стали реже возить в РФ. Общие поставки пива из Евросоюза сократились на четверть — до 15,05 миллиона евро. Так, уменьшился ввоз бельгийского пенного — до 1,7 миллиона евро (156 миллионов рублей). Поставки латвийского пива упали в полтора раза, до 1,5 миллиона евро (137 миллионов рублей), литовского — в 3,1 раза, до 1,1 миллиона евро (101 миллион рублей).

В то же время объемы закупки пива из некоторых стран увеличились. Так, Чехия поставила напитка на 3,4 миллиона евро (годом ранее было 2,8 миллиона), а Польша нарастила экспорт в 4,6 раза, до 2,3 миллиона евро.

Председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман ранее заявил, что доля импортного пива в России сейчас составляет не больше пяти процентов. В ближайшее время показатель может упасть в два раза. После появления новостей о повышении таможенных пошлин на заграничное пиво импортеры завезли в Россию запас этого напитка на три-шесть месяцев. Однако это дало лишь разовый эффект, который в ближайшем будущем сойдет на нет, а поставки пива из недружественных стран будут падать.

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