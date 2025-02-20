Появились подробности о пролежавшем несколько часов на батарее в больнице ребенке-инвалиде

Минздрав: Состояние пролежавшей на батарее в больнице девочки-инвалида тяжелое

Состояние девочки с инвалидностью, которая несколько часов пролежала на батарее в одной из больниц Калининграда, оценивается как тяжелое. Об этом сообщил Минздрав Калининградской области, пишет KP.RU.

В больнице после случившегося начали проверку, следователи возбудили уголовное дело. Главврача медицинского учреждения, как сообщается, уже отстранили от работы на время расследования.

О случившемся в Калиниграде с 11-летней девочкой с инвалидностью стало известно в среду, 19 февраля. Ребенок упал на батарею, где провел несколько часов, в результате чего получил сильные ожоги. Девочка находилась в отделении паллиативной помощи, врачи нашли ее только утром.

Ранее в Красноярском крае врач ударила мать ребенка-инвалида из-за того, что та не надела маску. Женщина привезла девятилетнего сына в медучреждение на прием к неврологу.