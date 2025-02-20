Появилось видео с падением и возгоранием самолета в Нижегородской области

Опубликовано видео с крушением легкомоторного самолета в Нижегородской области

В сети появилось видео с моментом крушения легкомоторного самолета RV-7 в Нижегородской области. Ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно, как воздушное судно, летящее на небольшой высоте, делает переворот, после чего резко снижается, врезается в землю и загорается. При этом пламя охватывает весь борт RV-7.

Ранее также появились первые фотографии с места авиакатастрофы. Судя снимкам, самолет практически полностью уничтожен. Корпус воздушного судна сильно деформирован ударом об землю и пожаром. Уцелели только небольшие части крыльев и хвоста.

О крушении самолета в районе аэродрома малой авиации Восточный у села Новоликеево Нижегородской области стало известно утром 20 февраля. Сообщалось, что с экстренными службами связался пилот, рассказавший о возгорании. Однако, по данным МЧС, ни один из двух человек, находившихся на борту, не выжил.