Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 20 февраля 2025Россия

Появилось видео с падением и возгоранием самолета в Нижегородской области

Опубликовано видео с крушением легкомоторного самолета в Нижегородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с моментом крушения легкомоторного самолета RV-7 в Нижегородской области. Ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно, как воздушное судно, летящее на небольшой высоте, делает переворот, после чего резко снижается, врезается в землю и загорается. При этом пламя охватывает весь борт RV-7.

Ранее также появились первые фотографии с места авиакатастрофы. Судя снимкам, самолет практически полностью уничтожен. Корпус воздушного судна сильно деформирован ударом об землю и пожаром. Уцелели только небольшие части крыльев и хвоста.

О крушении самолета в районе аэродрома малой авиации Восточный у села Новоликеево Нижегородской области стало известно утром 20 февраля. Сообщалось, что с экстренными службами связался пилот, рассказавший о возгорании. Однако, по данным МЧС, ни один из двух человек, находившихся на борту, не выжил.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ накапливают войска у российской границы. Они могут готовиться к прорыву в Курской и Брянской областях

      Появились новые подробности о боях в Курской области

      Орбиту МКС подняли перед прибытием «Союза МС»

      Турция отказалась пускать в свое воздушное пространство самолет из России по одной причине

      Названо число потребителей услуг теневого бизнеса в России

      Врач призвала россиян пересмотреть отношение к алкоголю

      Белоруссия назвала милитаризацию у своих границ подготовкой к нападению

      Президент Бразилии дерзко ответил Шольцу на просьбы выручить ВСУ

      Сообщения о планах Трампа реализовать мечту Сталина объяснили

      Автомобиль Chery после столкновения со столбом разорвало пополам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше