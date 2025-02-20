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12:56, 20 февраля 2025Россия

Самолет разбился в российском регионе. Появились первые кадры с места крушения

Mash выложил первые фото сгоревшего в Нижегородской области самолета RV-7
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал МЧС Нижегородской области

Легкомоторный самолет RV-7 разбился в российском регионе. Крушение произошло утром в четверг, 20 февраля, в районе села Новоликеево Нижегородской области.

На борту находились два человека. Как стало известно, после падения пилот сообщил экстренным службам, что воздушное судно загорелось.

Информацию о происшествии с самолетом подтвердили оперативные службы в беседе с ТАСС. Собеседник агентства уточнил, что борт совершил жесткую посадку в районе аэродрома малой авиации Восточный.

В сети появились снимки с места крушения

Telegram-канал Mash показал один из снимков с места крушения, судя по которому самолет практически полностью уничтожен. Его корпус обуглен. Нетронутыми остались только часть хвоста и крыло. На другом фото видно, что борт был сильно деформирован при жесткой посадке или в результате возгорания.

Кроме того, несколько снимков опубликовало областное МЧС. На них запечатлены сотрудники чрезвычайного ведомства, которые изучают место происшествия.

Фото: Telegram-канал МЧС Нижегородской области

В результате падения два человека не выжили

Согласно сообщению МЧС, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку и загорелся в Кстовском районе, вблизи населенного пункта Новоликеево. В результате двое человек получили несовместимые с жизнью травмы.

Там добавили, что к тушению пожара привлекались шесть специалистов и две единицы техники, подробностей о жертвах авиакатастрофы в ведомстве не привели.

Отмечается, что для выяснения обстоятельств произошедшего на месте работают следователи Центрального МСУТ СК России. По факту произошедшего проводится проверка по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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