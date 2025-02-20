Появились первые фото сгоревшего в Нижегородской области самолета

Mash опубликовал первые фотографии сгоревшего в Нижегородской области самолета

В сети появились первые фотографии со сгоревшим в результате жесткой посадки в Нижегородской области легкомоторным самолетом RV-7. Один из снимков опубликовал Mash в Telegram.

На нем видно, что борт практически полностью уничтожен. Его корпус обуглен. Нетронутой осталась только часть хвоста и одно крыло.

Еще одно фото опубликовал Ni Mash. Судя по нему, при посадке или из-за огня корпус самолета сильно деформировался.

О крушении самолета в районе села Новоликеево Нижегородской области стало известно утром 20 февраля. Сообщалось, что с экстренными службами связался пилот. По его словам, в результате жесткой посадки воздушное судно загорелось. По последним данным регионального МЧС, жертвами авиакатастрофы стали два человека.

Ранее легкомоторный самолет разбился в районе аэродрома Мячково в Подмосковье. На борту находились два человека, спасти которых не удалось. В сети также появились кадры, на которых видно полыхающие обломки воздушного судна.