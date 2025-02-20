Стало известно о смерти двух человек при крушении самолета в Нижегородской области

МЧС сообщило о смерти двух человек при крушении самолета в Нижегородской области

Два человека получили несовместимые с жизнью травмы при крушении легкомоторного самолета RV-7 в Нижегородской области. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

«В Кстовском районе, вблизи населенного пункта Новоликеево, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку и загорелся», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что к тушению пожара привлекались шесть специалистов и две единицы техники, подробностей о жертвах авиакатастрофы в МЧС не привели.

Легкомоторный самолет RV-7 потерпел крушение в Нижегородской области утром в четверг, 20 февраля. Пилот сообщил экстренным службам о жесткой посадке, в результате которого воздушное судно загорелось. На появившихся в сети кадрах видно, что борт RV-7 практически полностью уничтожен, несильно оказались повреждены только часть хвоста и одно крыло. Судя по фото, при посадке или из-за огня корпус самолета сильно деформировался.