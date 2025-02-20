Премьер Дании Фредериксен упрекнула россиян в якобы нежелании мира

Россия якобы не желает мира в конфликте на Украине, и НАТО должно готовиться к гипотетическому столкновению двух сторон. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью журналу Time.

«Все, что я вижу, когда смотрю на Россию, я вижу наоборот. Я вижу страну, которая не хочет мира. Это то, что, я думаю, должно беспокоить всех, включая США», — сказала политик в ответ на вопрос о телефонном разговоре президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Фредериксен добавила, что мирные переговоры якобы являются лишь способом накопить силы, а не завершить боевые действия.

Ранее Путин заявил, что удивлен сдержанной реакцией Трампа на хамство европейских союзников США. Он указал, что американский лидер «достаточно интеллигентно себя ведет в их отношении», несмотря на жесткую критику переговоров Москвы и Вашингтона.

Кроме того, газета Financial Times (FT) сообщала, что США отказались от использования формулировки «агрессор» в адрес России в коммюнике стран «Большой семерки» (G7), которое должно быть вскоре опубликовано. По данным издания, это вызвало возмущение у европейских союзников Вашингтона.