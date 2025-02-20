Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:16, 20 февраля 2025Силовые структуры

Приезжий похитил у пассажира московского метро два телефона и попал на видео

В московском метро приезжий похитил у пассажира 2 телефона и попал на видео
Варвара Митина (редактор)

В московском метро приезжий из другого региона похитил у пассажира два телефона и попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как мужчина подходит к спящему на сиденьях пассажиру, садится рядом с ним и начинает проверять его карманы. В результате злоумышленник вытащил у него два смартфона. При этом он действовал достаточно нагло, но все равно не разбудил пострадавшего.

Волк сообщила, что инцидент произошел в вагоне электропоезда, который следовал по Калужско-Рижской линии. Пассажир обратился в полицию и оценил ущерб в 100 тысяч рублей. Подозреваемого задержали. Он рассказал, что похищенные телефоны в тот же день продал на улице незнакомцу. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Сейчас фигурант находится под стражей.

Ранее московская транспортная полиция задержала жителя подмосковного Долгопрудного за хищение 65 напольных электрических светильников со станции «Шереметьевская» линии наземного метро МЦД-1.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Россию вернули сотни миллиардов рублей, замороженных на Западе после начала СВО. Как это удалось?

      В российском городе нашли две мумии в залитой кипятком квартире

      На Украине признали продвижение ВС России в ДНР

      В горах популярного у туристов региона России объявили штормовое предупреждение

      В РПЦ назвали глумлением картину о битве на Калке в кабинете зампреда ДУМ

      iPhone 15 рекордно подешевел

      В России отреагировали на намерение США включить Украину в НАТО в случае нарушения сделки

      Посольство Израиля в России приспустило флаг

      Россиянам назвали рецепт избавления от долгов

      Россиянам подсказали способы самостоятельно облегчить зубную боль до визита к врачу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше