Приезжий похитил у пассажира московского метро два телефона и попал на видео

В московском метро приезжий похитил у пассажира 2 телефона и попал на видео

В московском метро приезжий из другого региона похитил у пассажира два телефона и попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как мужчина подходит к спящему на сиденьях пассажиру, садится рядом с ним и начинает проверять его карманы. В результате злоумышленник вытащил у него два смартфона. При этом он действовал достаточно нагло, но все равно не разбудил пострадавшего.

Волк сообщила, что инцидент произошел в вагоне электропоезда, который следовал по Калужско-Рижской линии. Пассажир обратился в полицию и оценил ущерб в 100 тысяч рублей. Подозреваемого задержали. Он рассказал, что похищенные телефоны в тот же день продал на улице незнакомцу. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Сейчас фигурант находится под стражей.

Ранее московская транспортная полиция задержала жителя подмосковного Долгопрудного за хищение 65 напольных электрических светильников со станции «Шереметьевская» линии наземного метро МЦД-1.