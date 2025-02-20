Раскрыты новые подробности в деле об изнасиловании депутатом туристки в Таиланде

Депутат из Бангкока, Таиланд, отверг обвинения в изнасиловании тайваньской туристки. Новые подробности в деле раскрыл местный портал Dimsum Daily.

По данным источника, во вторник, 18 февраля, Чайямпарваан Манпианджит пришел в полицию в сопровождении своего адвоката. Из-за депутатской неприкосновенности и продолжающейся сессии Палаты представителей Таиланда полиция не могла арестовать его напрямую, требуя официального запроса от суда города Чиангмай, где произошел инцидент.

Юристы депутата заявили, что сексуальный контакт с девушкой был добровольным с ее стороны, и поставили под сомнение честность судебного процесса. Во время допроса Манпианджит отверг все обвинения.

Как пишет издание, политик провел в участке около 2,5 часа и потом публично извинился перед жителями Чиангмая за произошедшее. Он также опроверг информацию о том, что полиция якобы вымогала у него 400 тысяч батов (около миллиона рублей) за прекращение дела.

Манпианджита обвинила в изнасиловании 25-летняя туристка из Тайваня. По словам девушки, он напоил ее в баре, предложил проводить домой, а потом надругался над ней.