Ребенок пострадал после визита автоматчиков в российскую школу единоборств

РБК: Мальчик онемел после визита автоматчиков в школу единоборств в Краснодаре

Один мальчик онемел после визита автоматчиков в школу единоборств в Краснодаре. О пострадавшем ребенке стало известно РБК.

По данным российского канала, ворвавшиеся на тренировку силовики положили всех присутствующих на пол. Собеседник РБК отметил, что они набегали на ребят. Один из сотрудников поставил берцу 15-летнему подростку чуть выше плеча, 12-летним школьникам наносили удары по ногам.

«У одного пацана отец на фронте два-три года воюет, он на фоне этого испугался, визжать начал, говорить не мог. После всего этого его мама забегает в слезах, говорит испуганно: "У меня муж там, и тут вы моего ребенка пугаете"», — поделился источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, на момент визита силовиков в зале находилось около 30 несовершеннолетних и человек 12-14 совершеннолетних. Никто о «вооруженной» проверке организацию не предупреждал.

В краевом ГУ МВД России, в свою очередь, рассказали, что в спортклубе зафиксировали «отсутствие кассового аппарата, нарушение санитарных правил, норм, гигиенических нормативов и пожарной безопасности».

До этого сообщалось, что в Краснодаре сотрудники правоохранительных органов пришли в школу единоборств «Молодые орлы» в поисках нелегалов. На видео, распространенном по соцсетям, были замечены автоматы у нескольких людей в камуфляже.