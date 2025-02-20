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16:52, 20 февраля 2025Культура

Решение Моргенштерна свести тату с лица объяснили

Психолог Рублева: Моргенштерн мог свести тату, чтобы уйти от старого образа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Решение рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) сменить имидж не гарантирует ему внутреннюю трансформацию. Таким мнением с сайтом «Страсти» поделилась психолог Катерина Рублева.

Эксперт обратила внимание на то, что артист создавал образ человека, которому «все равно на общественное мнение». «Но, возможно, за этой маской скрывается неуверенность и желание найти свое место в мире. Сведение татуировок может быть попыткой избавиться от старого образа, но это не гарантирует внутренней трансформации», — сказала она.

Рублева также указала на то, что Моргенштерну может помочь работа с профессиональным психологом. «Без этой работы изменения останутся лишь на поверхности, а внутренние проблемы будут продолжать влиять на его жизнь и карьеру», — добавила она.

Ранее Моргенштерн анонсировал «трезвый» мировой тур. Концерты артиста должны пройти в европейских странах, США, Израиле, Южной Корее, Японии, Таиланде, Канаде, Австралии и Индонезии.

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