Решение Моргенштерна свести тату с лица объяснили

Психолог Рублева: Моргенштерн мог свести тату, чтобы уйти от старого образа

Решение рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) сменить имидж не гарантирует ему внутреннюю трансформацию. Таким мнением с сайтом «Страсти» поделилась психолог Катерина Рублева.

Эксперт обратила внимание на то, что артист создавал образ человека, которому «все равно на общественное мнение». «Но, возможно, за этой маской скрывается неуверенность и желание найти свое место в мире. Сведение татуировок может быть попыткой избавиться от старого образа, но это не гарантирует внутренней трансформации», — сказала она.

Рублева также указала на то, что Моргенштерну может помочь работа с профессиональным психологом. «Без этой работы изменения останутся лишь на поверхности, а внутренние проблемы будут продолжать влиять на его жизнь и карьеру», — добавила она.

Ранее Моргенштерн анонсировал «трезвый» мировой тур. Концерты артиста должны пройти в европейских странах, США, Израиле, Южной Корее, Японии, Таиланде, Канаде, Австралии и Индонезии.