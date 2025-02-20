Роднина: В США школьные знания больше используются в жизни, чем в России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила образование в России и США. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что в США очень важен КПД образования, а именно то, как часто в реальной жизни используются знания, полученные в школе. «Знания, которые они получают, больше используется по жизни. А у нас лежат гуманитарным грузом», — подчеркнула она.

Ранее Роднина ответила на критику из-за жизни в США. Она заявила, что спокойно реагирует на реакцию людей из-за того, что она жила в этой стране. Депутат подчеркнула, что работала там.

Роднина жила в США с 1990 по 2002 год. В Америке она работала тренером международного центра фигурного катания. Миньковская — 38-летняя дочь Родниной. Она, как и ее отец, живет в США.