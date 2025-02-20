Россиянам назвали формулу идеального хлеба

Врач Агапкин заявил, что хлеб должен содержать не менее двух граммов клетчатки

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Наталья Лазуренко назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» формулу идеального хлеба. Выпуск с рекомендациями по выбору этого продукта доступен на платформе «Смотрим».

Лазуренко заявила, что в хлебе должны содержаться цельные злаки. По словам диетолога, они являются источником медленных углеводов, которые надолго дают чувство насыщения. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы в муке, из которой изготовлен продукт, содержалась клетчатка. Агапкин подчеркнул, что этого элемента в хлебе должно быть не менее двух граммов.

Диетолог добавила, что в хлебе из цельных зерен содержатся витамины группы В, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему человека. «Мы составили некую формулу идеального хлеба», — констатировал Агапкин.

Ранее врачи Елена Малышева и Андрей Продеус назвали вид хлеба, защищающий от инфарктов и инсультов. Таковым они сочли бородинский хлеб.