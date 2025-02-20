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18:45, 20 февраля 2025Ценности

Россиянам раскрыли цену самого дешевого iPhone

CDEK.Shopping: В России цена нового iPhone 16e стартует от 70 796 рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: apple.com

Россиянам раскрыли стоимость предзаказа нового смартфона iPhone 16e. Соответствующие данные поступили в распоряжение «Ленты.ру» от платформы CDEK.Shopping.

Известно, что старт продаж на зарубежном рынке планируется 28 февраля, однако россияне уже начали оставлять предзаказы на новый самый дешевый смартфон марки Apple. Цена iPhone 16e с SIM-картой NanoSIM + eSIM стартует от 70 796 рублей, Dual eSIM — от 75 204 рублей без учета таможенных пошлин.

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Кроме CDEK.Shopping, новый смартфон Apple появится в продаже в других торговых сетях. Привезти iPhone 16e в Россию пообещали в МТС, re:Store и «М.Видео-Эльдорадо».

Новый iPhone 16e, представленный 19 февраля, оказался самым доступным смартфоном Apple в актуальной линейке. Аппарат имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, чип A18, камеру на 48 мегапикселей, поддержку работы с искусственным интеллектом.

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