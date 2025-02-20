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16:13, 20 февраля 2025Путешествия

Россиянин создал бесплатный пункт обогрева для туристов в горах и был оштрафован

Mash Siberia: В Шерегеше мужчина заплатит 20 тысяч рублей за палатку в горах
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

В Шерегеше мужчина создал бесплатный пункт обогрева для туристов в горах и был оштрафован государством. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Уточняется, что Григорий поставил палатку между «Поклонным крестом» и горой Мустаг с разрешения администрации курорта. В день туда приходили погреться 10-20 человек. Однако в декабре руководство внезапно изменило решение и заявилось в пункт обогрева с полицией и Ростехнадзором.

От россиянина потребовали убрать палатку, обвинив его в коммерческой деятельности, хотя пункт был бесплатным. А затем дирекция и вовсе заявила, что мужчина самовольно занял участок в лесу. Теперь, согласно решению прокуратуры, Григорию придется выплатить два штрафа. Один за нанесенный природе вред в размере 221 рубль, а второй — за незаконную установку палатки в размере 20 тысяч рублей.

Ранее на территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение. Отмечается, что 20 и 21 февраля в горных районах популярного у туристов региона будет лавиноопасно.

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