Россиянка разнесла чужую машину и попала на видео

В Саянске женщина разнесла чужую машину, припаркованную во дворе

В городе Саянск Иркутской области женщина разнесла чужую машину, припаркованную во дворе дома. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

В опубликованном ролике видно, как горожанка ночью подбирается к автомобилю. Она наносит несколько ударов по транспортному средству и сбегает.

Как утверждает Babr Mash, все произошло в Центральном микрорайоне Саянска. Насколько сильно пострадало авто, пока не ясно. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

До этого трое неизвестных подожгли снегоуборочную железнодорожную машину в Тобольске Тюменской области. По предварительной версии, один из злоумышленников оказался несовершеннолетним.

Тюменские полицейские объявили преступников в розыск.