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09:36, 20 февраля 2025Россия

Россиянка разнесла чужую машину и попала на видео

В Саянске женщина разнесла чужую машину, припаркованную во дворе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В городе Саянск Иркутской области женщина разнесла чужую машину, припаркованную во дворе дома. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

В опубликованном ролике видно, как горожанка ночью подбирается к автомобилю. Она наносит несколько ударов по транспортному средству и сбегает.

Как утверждает Babr Mash, все произошло в Центральном микрорайоне Саянска. Насколько сильно пострадало авто, пока не ясно. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

До этого трое неизвестных подожгли снегоуборочную железнодорожную машину в Тобольске Тюменской области. По предварительной версии, один из злоумышленников оказался несовершеннолетним.

Тюменские полицейские объявили преступников в розыск.

ЖЗЛ
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