Российская компания провела испытания элементов метанового ракетного двигателя

Российская компания SR Rockets провела испытания элементов метанового ракетного двигателя РД-1, создаваемого с использованием аддитивных технологий. Об этом в Telegram сообщает холдинг SR Space.

«В время новых испытаний мы отработали конструкцию камеры сгорания с форсуночной головкой, произвели оценку смесеобразования и распыления компонентов разработанной стендовой форсуночной головки, а также доработали контур охлаждения», — говорится в заявлении.

Состоявшиеся огневые испытания стали вторыми для РД-1. Видео с ними доступно в Telegram-канале холдинга. Первые тесты РД-1 прошли в октябре 2023 года. В SR Space уверяют, что состоявшиеся испытания двигателя приблизили холдинг к созданию первой в России многоразовой ракеты.