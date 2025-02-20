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07:16, 20 февраля 2025Силовые структуры

Соседи задержанного замгубернатора российского региона рассказали о семье

В Ростовской области соседи замгубернатора региона рассказали о семье
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В Ростовской области соседи замгубернатора региона Константина Рачаловского рассказали о семье. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, по открытым данным, семья чиновника владеет домом в одном из поселков в Аксайском районе, не далеко от Ростова-на-Дону. Соседи по загородному дому рассказали, что его семья жила тихо и в поселок приезжали редко. Некоторые сказали, что не слышали об проходивших обысках и не видели, чтобы в их доме проходили следственные действия. Никаких следов этого нет. Ворота и входная дверь на территорию не опечатаны, не видно взлома или следов силового вскрытия.

17 февраля Рачаловского задержали сотрудники ФСБ после обысков в администрации региона. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, он знал о тяжелом финансовом положении нескольких местных предприятий и дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Позже получателей субсидий объявили банкротами, а выделенные 155,2 миллиона рублей были похищены.

Ущерб по делу составляет 156 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что срок задержания замгубернатора российского региона продлили до 72 часов.

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