Соседи задержанного замгубернатора российского региона рассказали о семье

В Ростовской области соседи замгубернатора региона рассказали о семье

В Ростовской области соседи замгубернатора региона Константина Рачаловского рассказали о семье. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, по открытым данным, семья чиновника владеет домом в одном из поселков в Аксайском районе, не далеко от Ростова-на-Дону. Соседи по загородному дому рассказали, что его семья жила тихо и в поселок приезжали редко. Некоторые сказали, что не слышали об проходивших обысках и не видели, чтобы в их доме проходили следственные действия. Никаких следов этого нет. Ворота и входная дверь на территорию не опечатаны, не видно взлома или следов силового вскрытия.

17 февраля Рачаловского задержали сотрудники ФСБ после обысков в администрации региона. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, он знал о тяжелом финансовом положении нескольких местных предприятий и дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Позже получателей субсидий объявили банкротами, а выделенные 155,2 миллиона рублей были похищены.

Ущерб по делу составляет 156 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что срок задержания замгубернатора российского региона продлили до 72 часов.