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15:24, 20 февраля 2025Бывший СССР

Соцсеть Трампа заблокировали на Украине после его высказываний о Зеленском

Соцсеть Трампа Truth Social заблокировали на Украине после постов о Зеленском
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Социальную сеть президента США Дональда Трампа Truth Social заблокировали на территории Украины после постов о президенте Украины Владимире Зеленском. В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

Как стало известно из открытых источников, Truth Social оказалась недоступна с украинских IP-адресов днем 20 февраля. При этом вечером 19 февраля Трамп резко раскритиковал Зеленского на своей странице в соцсети и назвал его диктатором.

Несмотря на недоступность ресурса, на сайте Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, а также других украинских регуляторов в сфере онлайн-ресурсов отсутствует информация о блокировке Truth Social. На сайте офиса президента Украины после высказываний президента США также не было опубликовано решений Совета национальной безопасности и обороны страны об ограничении доступа к ресурсу. Официальные лица Украины на момент публикации новости не высказывались о блокировке соцсети Трампа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о жесткой риторике Зеленского. По его словам, политик слишком много себе позволяет в отношении других мировых лидеров.

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