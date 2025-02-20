Стало известно о разочаровании Белого дома в Зеленском

CNN: В Белом доме выросло разочарование из-за слов Зеленского о Трампе

Помощники президента США Дональда Трампа с растущей тревогой следили за заявлениями украинского лидера Владимира Зеленского, но их разочарование выросло еще больше. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Это разочарование. Существует сильное и обоснованное ощущение, что этот конфликт должен прекратиться и что этот путь сужается из-за публичных заявлений самого же Зеленского», — рассказал источник Белого дома на правах анонимности.

Отмечается, что Трамп в частном порядке сообщил своим помощникам, что «хотел бы ответить напрямую украинскому лидеру». После этого американский лидер опубликовал пост в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

Трамп назвал Зеленского диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране. При этом он добавил, что президент Украины «проделал ужасную работу» и разрушил страну в результате своей политики и позиции по вооруженному конфликту.