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11:50, 20 февраля 2025Экономика

Стоимость золота установила исторический рекорд

Comex: Цена апрельских фьючерсов на золото превысили $2 970 за тройскую унцию
Вячеслав Агапов

Фото: Alessia Pierdomenico / Shutterstock / Fotodom

Стоимость фьючерсов на золото с доставкой в апреле на бирже Comex превысила 2 970 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Цены на драгоценный металл с начала торгов выросли на 34.50 доллара (плюс 1.18 процента) и установили новый исторический рекорд. На максимуме они поднимались до отметки в 2 973 доллара за унцию. На момент написания материала стоимость скорректировалась до уровня в 2 971 доллара.

Аналитики Goldman Sachs предполагают, что к концу 2025 года стоимость драгоценного металла может вырасти до 3 тысяч 100 долларов за унцию. Причинами станет повышенный спрос на золото со стороны центробанков из-за геополитической напряженности и торговых войн, которые стимулируют спрос на активы-убежища. Эксперты не исключают даже цены в 3 тысяч 300 долларов, если экономическая политика останется неопределенной.

Золото начало дорожать на фоне предвыборной неопределенности в США. Стоимость металла в конце сентября впервые поднялась выше 2700 долларов за унцию. Избрание президентом Дональда Трампа в начале ноября остановило ралли, но после его январской инаугурации цены снова начала расти.

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