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12:38, 20 февраля 2025Мир

Трамп рассказал о реальных потерях Украины

Трамп: США со спутников видят тела и части тел бойцов ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: POOL / AP

США со спутников видят тела и части тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи потери оцениваются в 700 000 человек. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп. Его цитирует «Интерфакс-Украина».

«Украина потеряла 700 000 человек в войне. Мы видим тела и части тел на поле боя через спутники. Зеленский плохо справляется, его люди гибнут напрасно. Мы надеемся, что скоро будет объявлено о прекращении огня», — сказал он на брифинге во Флориде.

Ранее Трамп призвал провести на Украине президентские выборы. По его словам, действующий украинский лидер Владимир Зеленский имеет низкий рейтинг, который не превышает четыре процента.

В свою очередь, Зеленский назвал высказывания Трампа о четырехпроцентном рейтинге дезинформацией.

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