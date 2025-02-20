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06:13, 20 февраля 2025Мир

Трамп возмутился тратами США на «непонятную чертовщину»

Трамп: Администрация Байдена тратила сотни миллионов долларов на чертовщину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Francis Chung / Consolidated News Photos / Global Look Press

Администрация Джо Байдена тратила сотни миллионов долларов на «непонятную чертовщину». Об этом на инвестиционном форуме в Майами заявил президент США Дональд Трамп.

«25 миллионов для "продвижения консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии" — никто не знает, что это значит, все пытаются понять, что это за чертовщина», — возмутился глава государства.

Он подчеркнул, что бывшие американские власти также потратили 20 миллионов на «"Улицу Сезам" для Ирака», 100 миллионов на покупку презервативов для Палестины и 520 миллионов на «консультанта для создания инвестцентра в Африке». «Я хочу узнать, кто этот консультант», — добавил Трамп.

Ранее Трамп резко ответил на заявления украинских властей о том, что его данные о низком рейтинге президента Владимира Зеленского неточны. «Кто-то сказал: "О нет, его опросы хороши". Да перестаньте!» — сказал президент США.

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