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09:50, 20 февраля 2025Мир

Трамп захотел достичь сделки по ресурсам с Украиной до мирных переговоров

Reuters: Трамп намерен достичь сделки по ресурсам с Украиной до переговоров
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа намерена достичь сделки с Украиной по доступу к ее природным ресурсам до начала мирных переговоров. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Трамп хочет достичь соглашения с Украиной до того, как США потенциально согласуют новую военную помощь Киеву или начнут посредничество между Украиной и Россией для старта официальных мирных переговоров», — утверждается в публикации.

При этом собеседники агентства отметили, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от изначального предложения по ресурсам указывает на то, что для согласования полноценной сделки потребуется время. По данным источников, Украина готова достичь соглашения, но оно не должно быть таким же «грабительским», как первоначальное предложение США, детали которого, как отмечает агентство, неизвестны.

Агентство не уточнило, какие альтернативные варианты сделки по украинским ресурсам обсуждаются в Вашингтоне. При этом в публикации подчеркивается, что Белый дом намерен достичь сделки в ближайшие недели, что является «непривычно короткими сроками» для подобных случаев.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Трампа в эгоизме из-за желания получить доступ к природным ресурсам Украины в обмен на помощь.

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