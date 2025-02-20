В Британии сообщили о планах Европы разместить на Украине десятки тысяч солдат

The Telegraph: Европа планирует направить на Украину 30 тысяч военных

Европейские союзники Украины намерены предложить Вашингтону разместить в ней 30 тысяч военных из стран Европы. Об этом сообщила британская The Daily Telegraph.

По данным издания, соответствующую концепцию западные лидеры разработали в Париже после переговоров США и России в Саудовской Аравии. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит соответствующий план президенту США Дональду Трампу на следующей неделе.

Также источники сообщили, что британский политик будет настаивать на том, чтобы в Румынии и Польше были размещены истребители и ракетные системы США, которые будут находиться в состоянии повышенной готовности. По словам собеседника издания, целью данных мер является обеспечение уверенности в том, что «какие бы силы ни были развернуты, Россия не бросит им вызов».

Как сообщала газета Financial Times (FT), планы по отправке на Украину миротворческого контингента разрабатывают Франция и Великобритания. В свою очередь, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике сенатор Алексей Пушков сообщил, что замысел Европы отправить на Украину миротворцев из стран НАТО не пройдет. Он пояснил, что эта идея непроходная, потому что с ней должна согласиться Россия.