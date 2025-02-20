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04:34, 20 февраля 2025Мир

В Германии раскрыли стратегию США на переговорах

Колунджич: США ради переговоров с РФ могут надавить на ЕС через НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Freddie Everett / Us State / Global Look Press

США могут через НАТО надавить на Европейский союз (ЕС) ради того, чтобы достичь результата в переговорах с Россией. Такую стратегию Вашингтона в интервью РИА Новости раскрыл немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич.

По его словам, американский президент Дональд Трамп уже дал понять серьезность своих намерений в вопросе переговоров, однако нельзя исключать того, что определенные группы на Украине или в ЕС предпримут «контрпродуктивные действия».

«Некоторые европейские страны или участники НАТО могут продолжать выступать за конфронтацию независимо от США. Это сделает ситуацию очень сложной. Тем не менее, я считаю, что переговоры в целом имеют высокую вероятность привести к положительным результатам», — считает эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможной реакции Киева на переговоры между США и Россией. По его словам, в ближайшее время от Украины можно ожидать любых провокаций, направленных на срыв диалога.

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