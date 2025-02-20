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12:45, 20 февраля 2025Мир

В Кремле выразили обеспокоенность возможной отправкой войск НАТО на Украину

Песков: Возможная отправка войск НАТО на Украину вызывает обеспокоенность
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Возможная отправка военного контингента стран НАТО на Украину вызывает обеспокоенность. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал план премьер-министра Великобритании Кира Стармера по развертыванию войск на Украине, сообщает РИА Новости

«Мы, безусловно, самым внимательным образом отслеживаем все эти сообщения, отслеживаем все иногда противоречивые официальные заявления европейцев на этот счет», — сказал он.

По его словам, это вызывает обеспокоенность у Москвы, поскольку речь идет о возможном эвентуальном направлении войск Североатлантического альянса, что приобретает совсем иное значение, с точки зрения безопасности России.

Ранее Песков заявил, что Москва и Вашингтон договорились возобновить диалог по всем параметрам. Он отметил, что между странами ведется обсуждение обмена заключенными, поэтому нельзя исключать продолжение этого процесса.

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