Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:28, 20 февраля 2025Бывший СССР

В МИД прокомментировали отказ посланника Трампа от пресс-конференции с Зеленским

Мирошник: Отказ посланника Келлога от пресс-конференции с Зеленским показателен
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Отказ специального посланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога от совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским показателен и доказывает, что Вашингтон не намерен поддерживать Киев. Решение американского дипломата прокомментировал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошников, передает ТАСС.

«Достаточно показательная история: по завершении Келлог попросил не проводить брифинг. (...) [Для Зеленского] не важна сама встреча, главное — провести после нее брифинг и сделать ряд каких-то пафосных заявлений», — рассказал дипломат.

Он предположил, что на встрече украинскому лидеру были выдвинуты требования, которые он должен был «просто проглотить».

Кит Келлог прибыл с визитом в Киев 19 февраля. Переговоры с Владимиром Зеленским назывались главной целью его визита.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о тяжелых боях после захода войск на Украину из Курской области

      Выдавший дочь за сына главного раввина Одессы Лазар пришел на прием к Путину

      Вице-президент США потребовал от мужчин научиться шутить

      Рейтинг Зеленского упал почти до 16 процентов

      Назван лидер рынка музыкального стриминга России

      Названо количество выступивших против возвращения россиян лыжников

      Рубль назвали самой эффективной валютой

      В Курской области военный отобрал у украинца оружие и сразу же использовал его против ВСУ

      Российский уголовник получил срок за изнасилование школьниц в своей квартире

      Названы способы избежать вредного воздействия кофе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше