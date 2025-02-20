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17:27, 20 февраля 2025Бывший СССР

В Раде объяснили нападки Зеленского на Трампа планом глобалистов

Дубинский: Зеленский перешел на личности с Трампом из-за глобалистов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jose Luis Magana / AP

Президент Украины Владимир Зеленский перешел на личности с президентом США Дональдом Трампом, чтобы вывести его из равновесия и дать его оппонентам повод для импичмента. Так нападки на главу Белого дома в своем Telegram-канале объяснил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Многие задаются вопросом, зачем Зеленский перешел с Трампом на личности? Мое мнение — это его роль, написанная глобалистами. Сегодня через Зеленского они пытаются поддеть и задеть Трампа, поставить его в неудобное положение, заставить психовать и ошибиться, дав таким образом повод "демам" (сторонникам Демократической партииприм. «Ленты.ру») в Штатах поднять вопрос импичмента», — написал он.

По словам парламентария, такие действия противников Трампа являются местью американскому лидеру, который ругал лидеров Демпартии, систематически «выставляя их идиотами». Он подчеркнул, что «глобалисты» еще в 2020 году заложили проект против Дональда Трампа, в котором Зеленскому было поручено сфабриковать «русский след» в избирательной кампании действующего президента США, которую он вел в 2020 году.

«Зеленскому дали указание сфабриковать "русский след" в избирательной кампании Трампа 2020-го года — элемент большой мозаики анти-Трамповского проекта, который "демы" заложили еще в 2020 году», — подчеркнул Дубинский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал слова президента США Дональда Трампа о четырехпроцентном рейтинге украинского лидера дезинформацией. Украинский президент подчеркнул, что не комментирует свой рейтинг, так как такие действия свидетельствуют о том, что в стране «идут политические соревнования», а на Украине «такого нет».

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