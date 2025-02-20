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17:03, 20 февраля 2025Бывший СССР

В Раде осудили Зеленского за критику в адрес Трампа

Нардеп Гончаренко: Зеленский создал для Украины проблемы, критикуя Трампа
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tetiana Dzhafarova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к удручающему положению, критикуя американского лидера Дональда Трампа. О этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Он назвал забавным то, что многие люди в интернете призывают к поддержке Зеленского. По его словам, президент сам предложил измерять рейтинги поддержи других глав государств и сам начал публично критиковать Трампа.

«Смотрю на все это и имею такую аналогию: представьте, что пилот сошел с ума и ведет самолет прямо в вверх. Кто-то в салоне встает и спрашивает: "Что ты делаешь?", а другие кричат: "Не трогайте нашего пилота! Должны объединиться вокруг него!"» — написал нардеп.

Ранее Трамп резко ответил на заявления украинских властей о том, что его данные о низком рейтинге Зеленского неточны. «Диктатору без выборов, Зеленскому, лучше действовать быстрее. У него не останется страны», — сказал Трамп.

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