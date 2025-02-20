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14:51, 20 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России прояснили сообщения о подготовке ВСУ к прорыву в двух областях

Источник «Ленты.ру» опроверг данные о попытке прорыва ВСУ в двух регионах РФ
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Информация о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) попытки прорыва в Курской и Брянской областях не подтверждается. Об этом сообщил «Ленте.ру» осведомленный источник, близкий к Минобороны России.

Все передвижения подразделений противника находятся под контролем российских войск, по живой силе и технике наносятся упреждающие удары артиллерией и авиацией, прояснил собеседник издания.

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Ранее в Сумской области, южнее города Сумы и населенного пункта Юнаковка, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии было уничтожено до 40 единиц военной техники и сотни военнослужащих ВСУ.

20 февраля военкоры сообщили якобы о готовящейся попытке прорыва ВСУ в Курской и Брянской областях. Наступление объяснялось тем, что «Киев намерен перехватить повестку переговоров России и США».

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