В России прояснили сообщения о подготовке ВСУ к прорыву в двух областях

Источник «Ленты.ру» опроверг данные о попытке прорыва ВСУ в двух регионах РФ

Информация о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) попытки прорыва в Курской и Брянской областях не подтверждается. Об этом сообщил «Ленте.ру» осведомленный источник, близкий к Минобороны России.

Все передвижения подразделений противника находятся под контролем российских войск, по живой силе и технике наносятся упреждающие удары артиллерией и авиацией, прояснил собеседник издания.

Ранее в Сумской области, южнее города Сумы и населенного пункта Юнаковка, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии было уничтожено до 40 единиц военной техники и сотни военнослужащих ВСУ.

20 февраля военкоры сообщили якобы о готовящейся попытке прорыва ВСУ в Курской и Брянской областях. Наступление объяснялось тем, что «Киев намерен перехватить повестку переговоров России и США».