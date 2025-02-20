Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:46, 20 февраля 2025Силовые структуры

В России сотрудники полиции обнаружили несколько крупных схронов с боеприпасами

В ДНР полицейские обнаружили крупные схроны с боеприпасами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники полиции обнаружили несколько крупных схронов с боеприпасами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, во время обследования сел, ранее находившихся под контролем Украины, были обнаружены несколько тайников с боеприпасами. В них найдено 675 снарядов, 235 минометных и 49 противотанковых мин, около трех тысяч снарядов и ракет, также 300 боеприпасов к гранатометам, 40 тысяч патронов и ручные гранаты.

При содействии Военной комендатуры арсенал будет вывезен и передан Министерству обороны. Продолжаются работы по выявлению и пресечению распространения оружия.

Ранее сообщалось, что в ДНР росгвардейцы нашли схрон ВСУ с гранатами и минами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО. Это условие может стать частью мирного соглашения

      Михаил Ефремов подал ходатайство об УДО

      Набиуллина заявила о необходимости личной ответственности сотрудников банков

      Россиянин получил 10 лет колонии за попытку подорвать администрацию в Херсонской области

      В СК опровергли сообщения о расследовании убийства Лермонтова

      Врач ответила на вопрос о допустимости углеводов при похудении

      Канье Уэст решил отречься от нацизма

      В Госдуме предупредили об акциях «беглых нацпредателей»

      Появились первые фото сгоревшего в Нижегородской области самолета

      Военнослужащим в Подмосковье вручили десятки ключей от квартир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше