В России сотрудники полиции обнаружили несколько крупных схронов с боеприпасами

В ДНР полицейские обнаружили крупные схроны с боеприпасами

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники полиции обнаружили несколько крупных схронов с боеприпасами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, во время обследования сел, ранее находившихся под контролем Украины, были обнаружены несколько тайников с боеприпасами. В них найдено 675 снарядов, 235 минометных и 49 противотанковых мин, около трех тысяч снарядов и ракет, также 300 боеприпасов к гранатометам, 40 тысяч патронов и ручные гранаты.

При содействии Военной комендатуры арсенал будет вывезен и передан Министерству обороны. Продолжаются работы по выявлению и пресечению распространения оружия.

Ранее сообщалось, что в ДНР росгвардейцы нашли схрон ВСУ с гранатами и минами.