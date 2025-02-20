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14:21, 20 февраля 2025Россия

В России высказались о предпосылках полного прекращения финансирования Украины из США

Сенатор Пушков: Трамп готовит полное прекращение финансирования Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале высказался о предпосылках полного прекращения финансирования Украины из США. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп готовит соответствующее решение.

«Насколько можно понять, Трамп готовит полное прекращение всего финансирования Украины или, по крайней мере, рассматривает возможность такого шага», — написал он.

Говоря о предпосылках к этому шагу, политик обратил внимание на намерение Вашингтона провести аудит финансов, которые выделялись Киеву.

«Возникла и крайне неприятная для [президента Украины Владимира] Зеленского коррупционная составляющая: по словам [главы департамента эффективности государственного управления США] Илона Маска, ряд американских политиков получали откаты от Киева за финансирование Украины. Департамент Маска, уже ставший грозой бюрократического Вашингтона, готовит разоблачения», — заключил Пушков.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон выделил на поддержку Украины значительно больше средств, чем европейские союзники. Речь шла о сумме более 300 миллиардов долларов. «Никогда не видел прозрачного отчета с данными о том, куда идут эти деньги», — сказал Трамп.

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