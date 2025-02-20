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01:18, 20 февраля 2025Мир

В США рассказали о вреде Зеленского самому себе

Сенатор Круз: Зеленский атаками на Трампа вредит сам себе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский вредит сам себе, пытаясь атаковать американского президента Дональда Трампа через европейские СМИ. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил глава комитета по торговле сената США Тед Круз.

«Я не думаю, что президент Зеленский оказывает себе какие-либо услуги, бегая к европейской прессе и атакуя президента Трампа. Это та стратегия, которая приведет к противоположному результату, нежели он пытается достичь», — сказал сенатор.

Он также посоветовал Зеленскому пересмотреть свою стратегию в данном вопросе.

Ранее в США оценили влияние критики Трампа в адрес Зеленского на переговоры по Украине. «Вне зависимости от мотивации, в процессе Трамп наносит вред переговорной позиции Украины», — отметил автор газеты The Washington Post (WP) Аарон Блэйк..

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