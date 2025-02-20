В США утвержден новый глава ФБР

Сенат США утвердил Кэша Пателя на пост директора ФБР

На пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) утвержден представитель команды президента США Дональда Трампа Кэш Патель. Об этом сообщает Reuters.

До утверждения в должности главы ФБР Патель заявлял о необходимости выяснить, как использовались Украиной деньги, переданные Соединенными Штатами.

Ранее Трамп заявил, что сотрудники ФБР, которые работали над делом о штурме Капитолия, будут уволены, но не все, а только те, кто «коррумпированы».

В январе экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что назначение Кэша Пателя новым главой ФБР станет ударом для украинского лидера Владимира Зеленского со стороны Дональда Трампа. Патель известен скептицизмом в отношении предоставления Украине военной поддержки от США, в его планах проверить Киев с целью выяснить, на что на самом деле идет американское финансирование.