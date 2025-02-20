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23:24, 20 февраля 2025Мир

В США утвержден новый глава ФБР

Сенат США утвердил Кэша Пателя на пост директора ФБР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Кэш Патель

Кэш Патель. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

На пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) утвержден представитель команды президента США Дональда Трампа Кэш Патель. Об этом сообщает Reuters.

До утверждения в должности главы ФБР Патель заявлял о необходимости выяснить, как использовались Украиной деньги, переданные Соединенными Штатами.

Ранее Трамп заявил, что сотрудники ФБР, которые работали над делом о штурме Капитолия, будут уволены, но не все, а только те, кто «коррумпированы».

В январе экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что назначение Кэша Пателя новым главой ФБР станет ударом для украинского лидера Владимира Зеленского со стороны Дональда Трампа. Патель известен скептицизмом в отношении предоставления Украине военной поддержки от США, в его планах проверить Киев с целью выяснить, на что на самом деле идет американское финансирование.

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