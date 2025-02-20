В Запорожье сообщили об ударе по энергообъектам на подконтрольной ВСУ территории

Рогов: ВС России нанесли удар по энергообъектам в подконтрольном Киеву Запорожье

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по энергообъектам в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска нанесли с помощью БПЛА "Герань" удары по энергообъектам в Запорожье, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для ведения боевых действий», — сообщил общественный деятель.

Как рассказал Рогов, в результате удара была уничтожена ключевая подстанция, снабжавшая промышленные предприятия, на территории которых располагалась техника ВСУ. Также после атаки ВС России оказались обесточены сразу несколько крупных промышленных предприятий города, работавших на нужды украинских военных.

Ранее Рогов сообщил, что ВС России заняли центр села Новоочеретоватое на запорожском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). При этом, по его словам, бои за село продолжаются.