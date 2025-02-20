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11:37, 20 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач ответила на вопрос о допустимости углеводов при похудении

Врач Ладыгина назвала сложные углеводы важной составляющей диеты при похудении
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Christopher Jolly / Unsplash

Для нормальной жизнедеятельности человеку необходимы как белки, так и жиры и углеводы, а исключение любого из этих макронутриентов во время диеты не принесет пользы, предупредила врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина. На вопрос о допустимости употребления углеводов при похудении она ответила в разговоре с «Лентой.ру».

Углеводы — важная составляющая рациона человека, подчеркнула Ладыгина. По ее словам, они необходимы для обеспечения организма энергией и для синтеза строительных компонентов всех клеток организма.

При этом, как отметила врач, важно различать простые и сложные углеводы. К первым относятся сдоба, печенье, все кондитерские изделия (торты, пирожные), фастфуд, мармелад, сахар, некоторые виды очень сладких фруктов. «Людям с такими заболеваниями, как сахарный диабет первого и второго типа, ожирение, синдром поликистозных яичников, лучше отказаться от них. Здоровым людям важно употреблять эти продукты как можно реже и только на сытый желудок. На время похудения их и вовсе надо исключить из меню, поскольку они провоцируют скачки глюкозы в организме, увеличивают тягу к сладкому и не насыщают на длительное время», — посоветовала терапевт.

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Сложные углеводы, к которым относятся крупы, злаки, бобовые, ягоды, фрукты и овощи, перевариваются медленно, что позволяет избежать скачков сахара в крови, добавила Ладыгина. По ее словам, такие углеводы при похудении должны занимать не менее четверти или трети тарелки диаметром 22 сантиметра.

Для сохранения здоровья и фигуры основным источником углеводов лучше сделать продукты, окрашенные зеленым и желтым цветом, а наиболее сладкие красные оставить на редкие праздники. Также во время диеты особенно важно ужинать не до 18:00, а за три часа до сна, и этот прием пищи должен быть полноценным, то есть содержать как белки и жиры, так и углеводы

Екатерина Ладыгинаврач-терапевт

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила о вреде популярной у сторонников ЗОЖ еды. По ее словам, продукты, позиционируемые как еда для фитнеса, полезны далеко не всем и могут даже нанести вред организму.

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