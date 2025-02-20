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08:31, 20 февраля 2025Забота о себе

Врачи скорой помощи перечислили самые распространенные секс-травмы

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Врачи скорой помощи Барри Хан и Дарриа Гиллеспи перечислили самые распространенные секс-травмы, с которыми чаще всего сталкиваются на работе. Своими наблюдениями они поделились с Daily Mail.

Оба врача назвали самой распространенной травмой, связанной с сексом, перелом полового члена. «В половом члене нет кости, но есть большое количество губчатой ткани. Во время возбуждения она становится твердой, но в некоторых случаях люди могут ее повредить», — объяснила Гиллеспи. Хан подчеркнул, что это очень серьезная травма, сопровождающаяся резкой болью, сильным отеком, потерей эрекции и в некоторых случаях сильным кровотечением.

По словам врачей, еще одна распространенная травма у мужчин связана с использованием кольца для полового члена с фиксатором. Эта разновидность секс-игрушки надевается на основание пениса и позволяет крови поступать в орган, но не от него. Использование такого кольца позволяет продлить эрекцию, однако в некоторых случаях оно может застрять из-за переполненности члена кровью. Если быстро не решить эту проблему, гениталии могут повредиться из-за недостатка кислорода и нарушения кровообращения. Также мужчины обращаются за неотложной помощью из-за постоянной эрекции после приема слишком большой дозы «Виагры».

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Женщины же чаще всего обращаются с разрывами, ушибами и трещинами влагалища. Эти травмы, как правило, вызваны неправильным использованием секс-игрушек, недостатком смазки либо слишком интенсивным половым контактом, уточнили врачи.

В то же время, по словам медиков, представители обоих полов вызывают скорую из-за посторонних предметов в прямой кишке, которые они использовали для сексуального удовлетворения и не смогли самостоятельно извлечь. Среди самых необычных находок специалисты выделили модель статуи Свободы, бутылки и стеклянные лампочки.

Ранее женщины рассказали о самых ошеломительных секс-провалах. Так, популярная австралийская блогерша Грейсима Синклер рассказала, что однажды после романтического ужина решила исполнить для своего парня сексуальный танец, однако не смогла удержать равновесие и с размаху ударила избранника плечом по лицу.

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