YouTube оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал видеохостинг YouTube на 80 тысяч рублей

Мировой судья Таганского района оштрафовал видеохостинг YouTube. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Компанию YouTube LLC признали виновной в нарушении части 5 статьи 13.31 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Видеохостинг обвинили в неисполнении обязанностей организатором распространения информации в интернете. Другие подробности не уточняются.

Суд назначил YouTube штраф в размере 80 тысяч рублей.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей. Причиной стала публикация нескольких видео на YouTube, в том числе ролик с инструкцией по сдаче в плен для российских военнослужащих, участвующих в СВО.

До этого сообщалось, что Google оштрафовали на 8 миллиардов рублей. Сообщалось, что такое наказание компания получила за уклонение от уплаты штрафов.