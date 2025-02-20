Захарова заявила о бродящем по Европе призраке наполеонизма

Захарова: За высказываниями Макрона и Зеленского бродит призрак наполеонизма

За высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского о намерениях защищать Европу бродит «призрак наполеонизма». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом Захарова прокомментировала слова Макрона о том, что Франция «возьмет на себя полную ответственность за мир и безопасность в Европе» в качестве гаранта. Она также привела цитату Зеленского, заявившего, что он является «лидером любых переговоров», и многократно утверждавшего, что Украина защищает Европу.

«Вот и думай теперь, кто главнее: "гарант Макрон" или "лидер любых переговоров Зеленский". Призрак наполеонизма бродит по Европе», — подчеркнула Захарова.

Ранее Макрон выразил готовность провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в случае, если «такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине».