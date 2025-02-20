Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:56, 20 февраля 2025Мир

Захарова заявила о бродящем по Европе призраке наполеонизма

Захарова: За высказываниями Макрона и Зеленского бродит призрак наполеонизма
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

За высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского о намерениях защищать Европу бродит «призрак наполеонизма». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом Захарова прокомментировала слова Макрона о том, что Франция «возьмет на себя полную ответственность за мир и безопасность в Европе» в качестве гаранта. Она также привела цитату Зеленского, заявившего, что он является «лидером любых переговоров», и многократно утверждавшего, что Украина защищает Европу.

«Вот и думай теперь, кто главнее: "гарант Макрон" или "лидер любых переговоров Зеленский". Призрак наполеонизма бродит по Европе», — подчеркнула Захарова.

Ранее Макрон выразил готовность провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в случае, если «такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Средиземном море из-за взрывов за месяц повреждены три танкера. Еще два пострадавших судна были связаны с Россией

      В российском регионе объяснили появление на свалке гробов с данными усопших

      Самолет с россиянами на борту внезапно вернулся в аэропорт спустя час полета

      В Казахстане сообщили о проведении первого за шесть лет Парада Победы

      ФСБ раскрыла данные о готовившем теракт против саратовского чиновника украинском агенте

      Цены на аренду жилья в Москве пошли на убыль

      Захарова заявила о бродящем по Европе призраке наполеонизма

      В Курской области мать шестерых детей попала под обстрел ВСУ

      В российском регионе осудили двоих мужчин за продажу базы данных

      ФСБ сообщила о предотвращении теракта против саратовского чиновника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше