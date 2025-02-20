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09:09, 20 февраля 2025Из жизни

Женина бросила устроившего ее на работу за взятку безработного мужа

В Индии муж отомстил жене, ушедшей от него после того, как он нашел ей работу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shaukat Ahmed / Globallookpress.com

В Индии мужчина столкнулся с предательством жены после того, как он за взятку устроил ее на работу. Об этом пишет News 9 Live.

Житель деревни Ронаси, штат Раджастан, Маниш Мина женился на Сапне Мина из деревни Тигрия в 2022 году. По словам Маниша, он помогал жене получать образование и даже взял кредит на ее обучение. Вскоре после этого дядя Сапне Четанрам предложил устроить девушку на работу на железной дороге. Однако он попросил 15 тысяч рупий в качестве взятки за посредничество железнодорожного охранника Раджендры и подставного кандидата, который, как утверждается, успешно прошел экзамен на должность, используя поддельные документы и удостоверение личности. Чтобы заплатить такую сумму, Маниш заложил свою землю.

Сапна начала работать стрелочником на железнодорожной станции Согария в городе Кота. Через полгода она бросила мужа, назвав в качестве причины отсутствие у него работы. Чувствуя себя обманутым, Маниш решил отомстить и рассказал о мошеннической схеме представителям Западной центральной железной дороги и Центральному бюро расследований. В своем заявлении Маниш также сообщил, что Четанрам обманом заставил его заплатить еще девять тысяч рупий, пообещав найти ему работу техника.

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Расследование показало, что история Маниша правдива. По его результатам Сапне Мину отстранили от должности. В отношении нее и остальных участников мошеннической схемы были возбуждены административные дела.

Ранее сообщалось, что жительница штата Западная Бенгалия, Индия, обманом заставила мужа продать почку, украла полученные им деньги и ушла от него к любовнику. Она уверяла супруга, что все деньги пойдут на будущее их дочери.

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